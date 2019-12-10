Полузащитник Жоау Мариу, выступающий на правах аренды за "Локомотив", но принадлежащий "Интеру", хотел бы остаться в московской команде.
"Согласился очень быстро. В тот момент я находился в Италии и знал о позиции "Интера" в отношении меня. Поэтому искал команду, которая будет играть в Лиге чемпионов и заинтересована во мне. Всего два критерия, но очень важных. Я понимал: чтобы попасть на Евро-2020, мне нужно играть. Не было смысла менять "Интер" на другой клуб, где непонятно, буду ли я играть или окажусь в запасе.
Честно, я бы выбрал "Локомотив". Мне нравится клуб, город. Поэтому — да, я бы предпочел остаться здесь, чем вернуться в "Интер". Но в футболе никогда не знаешь, что произойдет дальше. Надеюсь, "Локомотив" сможет выкупить меня, мы сядем и обо всем договоримся", — рассказал Мариу Sport24.
Мариу: я бы предпочел остаться в "Локомотиве", чем вернуться в "Интер"
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