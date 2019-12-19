"Рубин" анонсировал назначение Слуцкого "Рубин" в твиттере анонсировал скорое назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера. Гранатовые выложили гиф-изображение со Слуцким, на котором он качается на кресле.48-летний тренер ранее покинул "Витесс" после пяти поражений подряд. ? pic.twitter.com/mwB33q0qzG— «Рубин» Казань (@fcrk) December 19, 2019 Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball» Сегодня, 17:19 Опубликовал: Дмитрий Кондратьев Теги: Слуцкий Рубин Нашли ошибку в статье? Напечатать (4) 80 1 2 3 4 5