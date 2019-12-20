Московская федерация футбола проголосовала за проведение в 2020 году Года имени тренера Константина Бескова. Об этом сообщает ТАСС. Решение было принято единогласно.
Бесков тренировал московские "Торпедо", ЦСКА, "Локомотив", "Динамо" и "Спартак", а также "Асмарал", луганскую "Зарю" и олимпийскую и главную сборные СССР. Под его руководством "Спартак" два раза выигрывал чемпионат СССР, а также пять раз завоевывал серебро и дважды — бронзу. С "Динамо" он дважды выигрывал Кубок СССР и один раз Кубок России, становился серебряным призером чемпионатов СССР и России и выходил в финал Кубка обладателей кубков. Вместе со сборной СССР Бесков выиграл серебряные медали европейского первенства в 1964 году и бронзовые медали московской Олимпиады.
2019 год является Годом Льва Яшина.
Московская федерация футбола провозгласила 2020-й Годом Бескова
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