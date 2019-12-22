Бывший футболист "Спартака" и сборной Украины Максим Калиниченко поделился мнением о конфликте на Востоке Украины, где с 2014 года идут боевые действия.
— У вас много знакомых, которых покалечила война на Украине?
— Да, знаю много людей, которые были вынуждены уехать [с Украины], хотя провели там практически всю жизнь, оставили работу, дома, семьи. Конечно, есть и те, кто пострадал физически.
— Как относитесь к ДНР и ЛНР?
— Для меня нет ни ДНР, ни ЛНР. Что это такое?
— На "Донбасс Арене" когда-то выступали Бейонсе и Рианна и проводился Евро…
— Людей, не самых умных и образованных, обманули. Нагло и цинично. Добавить нечего, для меня это больная тема.
Sport24
Калиниченко - о ДНР и ЛНР: людей, не самых умных, нагло и цинично обманули
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»