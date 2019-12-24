Иван Бошняк, агент защитника "Рубина" Филипа Уремовича, прокомментировал новость о том, что футболист интересен командам английской Премьер-лиги.
"К игроку есть интерес от двух сильных клубов из Англии. Но сейчас для Филипа важно хорошо играть за "Рубин", он счастлив в Казани. Посмотрим, что будет летом", - цитирует агента Sport24.ru.
Действующее соглашение Уремовича рассчитано до лета 2022 года. В нынешнем сезоне Уремович провел 17 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
Sport24
Агент Уремовича подтвердил интерес к футболисту со стороны клубов АПЛ
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