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Агент Уремовича подтвердил интерес к футболисту со стороны клубов АПЛ

Иван Бошняк, агент защитника "Рубина" Филипа Уремовича, прокомментировал новость о том, что футболист интересен командам английской Премьер-лиги.

"К игроку есть интерес от двух сильных клубов из Англии. Но сейчас для Филипа важно хорошо играть за "Рубин", он счастлив в Казани. Посмотрим, что будет летом", - цитирует агента Sport24.ru.

Действующее соглашение Уремовича рассчитано до лета 2022 года. В нынешнем сезоне Уремович провел 17 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Sport24


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Теги: Уремович Рубин
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