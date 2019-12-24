Дюков - о задержаниях фанатов перед игрой "Зенит" - "Спартак": у МВД была своя логика, она понятна

резидент РФС Александр Дюков прокомментировал участившиеся аресты футбольных болельщиков и их акции протеста против действий силовых структур.
"Произошли задержания, это правда. Но за такими комментариями надо обращаться в Лигу. Мы передали право проведения соревнований в РПЛ. Нам бы хотелось видеть аншлаги на стадионах, праздничную атмосферу, рост просмотров. И у нас есть определенная динамика. Но вопросы взаимоотношения фанатов, правоохранительных органов — деятельность лиги. Но это не значит, что мы отстраняемся. Да, я не бью себя в грудь, говоря, что мы этим всем занимаемся. Но все же мы занимаемся, это важный вопрос. Должен расти комфорт на стадионах, фанаты должны чувствовать себя защищенными.
Что касается матча "Зенит" - "Спартак". Ушло определенное время, чтобы выяснить, почему произошли задержания. МВД не спешило со своими комментариями. У них была своя логика, она понятна. Если говорить по этим задержаниям, то они происходили на основе той информации, что в Петербурге планируются массовые драки, чуть ли 150 на 150 человек. Верю ли я в это? Я видел видео с изъятыми бинтами, масками, битами. Почему его не показали СМИ? Это вопрос. Его показали нам. Я не прокуратура, я рассказываю ту информацию, которой владею. И в данном случае правоохранительные органы обязаны реагировать.
Нужны обращения в РФС со стороны болельщиков, которые приехали в город не драться и пострадали. Может, они есть в клубе и в лиге, но я их не видел. Я готов биться за каждого болельщика, они важны для нашего футбола. И если есть какие-то нарушения, мы будем говорить с правоохранительными органами.
Задержание заводящего "Спартака"? Формально у правоохранительных органов были все основания. Но у всех большие вопросы, в том числе и РФС, вызвала эта избирательность. Со стороны фанатов "Зенита" тоже были оскорбления, брань, но никого не задержали. И еще по отношению к ним не использовали глушилки.
Мы все ходим на стадионы, и мы видим, что по-прежнему есть нецензурные скандирования. Поэтому МВД имеет право говорить, что лига и клубы недорабатывают. Здесь нужен диалог. Клубы должны защищать своих болельщиков, мы будем в этом помогать. Но здесь нужны шаги и со стороны самих фанатов. Одно из требований — нам нужна безопасность на трибунах, отсутствие файеров, а также отсутствие мата. С матом мы трибуны полностью не заполним, семьи ходят с не особенным желанием. Он всегда был, но с этим надо что-то делать. Никто не запрещает что-то бурчать себе под нос, все это делают. Но это не должно выливаться в скандирование", - цитирует Дюкова Sport24.
Дюков - о задержаниях фанатов перед игрой "Зенит" - "Спартак": у МВД была своя логика, она понятна
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