Нападающий "Тамбова" Владимир Обухов прокомментировал конфликт нападающего "Зенита" Артема Дзюбы и болельщиков "Спартака".
— Ты бы обиделся, если бы тебя посылали болельщики?
— Мое мнение: у нас свободная страна, можно говорить что угодно.
— Ну вот тебе кричат: "Обухов, иди на ###!" Тебе было бы все равно?
— Вообще пофиг, абсолютно. Думаю, что Дзюба бы даже выиграл, если бы сказал: "Вы что творите, отпустите их". У людей же жены, семьи. Его бы больше полюбили, если бы он так сказал. Но это дело каждого, — сказал форвард в интервью Sports.ru.
Обухов — об оскорблении Дзюбы болельщиками: у нас свободная страна
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»