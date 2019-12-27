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Мусаев: считаю, что Сафонов — вратарь уровня сборной России, причем уже давно

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев высказался об игре вратаря Матвея Сафонова, за которым следит главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Он же в одном из интервью говорил, что хотел бы оценить молодого игрока на международной арене, но "Краснодар" не выпускает его в еврокубковых матчах.
Фото: официальный сайт ФК "Краснодар"
"Сафонов провел три матча в Лиге чемпионов — два против "Порту" и один против "Олимпиакоса". Также он играл с "Базелем", "Хетафе" и "Трабзонспором" в трех стартовых турах Лиги Европы. Имеем шесть матчей против очень сильных соперников — нельзя утверждать, что на международном уровне он не выступает. Далее. Матвей выходил против "Спартака", "Зенита", ЦСКА, "Локомотива". Это тоже команды высокого уровня, против которых он наиграл множество матчей. Поэтому я вообще не вижу никакой проблемы в том, чтобы оценить футболиста на основе увиденного. Как и в том, что он не был задействован в последних трех играх Лиги Европы. Разве они повлияли бы на его оценку как вратаря?

Что касается появлений в составе Крицюка: Стас в прошлом сезоне не провалил ни одной игры. Это футболист, который много лет в команде, один из наших лидеров. Просто так произошло, что Сафонов себя очень хорошо проявил и занял его место. Но Крицюк не давал повода усомниться в нем. Поэтому в ряде кубковых матчей мы его задействовали. Нормальная практика для клубов, имеющих двух вратарей высокого уровня.

Сафонов — вратарь уровня сборной России? Считаю, что да. Причем уже давно", — цитирует Мусаева "Чемпионат".


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Теги: Мусаев Сафонов Сборная России Краснодар
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