В 2020 году в Таганроге появится профессиональный футбольный клуб.
Новая команда "Форте" стартует в группе "Юг" второго дивизиона в сезоне-2020/21. Её будет комплектовать экс-тренер киевского "Динамо" и "Краснодара" Алексей Герасименко. По словам главы администрации Таганрога Андрея Лисицкого, компания, чье название будет носить команда, также отремонтирует стадион "Торпедо" и гостиницу. Как минимум шесть футболистов "Форте" будут из Таганрога.
Команды из Таганрога не выступали на профессиональном уровне с 2015 года, до этого в ПФЛ существовал одноименный клуб.
"Матч ТВ"
В 2020 году в Таганроге появится профессиональный футбольный клуб
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