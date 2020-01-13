Чешский полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал попал в сферу интересов клуба АПЛ. Как сообщает Goal.com со ссылкой на The Athletic, "Ньюкасл" проявляет интерес к Кралу.
По данным источника, "Ньюкасл" обеспокоен количеством травмированных игроков и намерен усилиться в зимнее трансферное окно. Помимо Крала "Ньюкасл" следит за полузащитником "Страсбура" Ибрагимом Сиссиоко и хавбеком "Лилля" Тиаго Майей.
Крал перешёл в "Спартак" из "Славии" в летнее трансферное окно. Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне 21-летний чешский хавбек принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги (восемь — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, а также получил три жёлтые карточки. Контракт футболиста с российским клубом действует до лета 2024 года.
"Чемпионат"
Крал попал в сферу интересов клуба АПЛ
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