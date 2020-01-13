"Краснодар" показал первую тренировку Сорокина

Медицинские тесты, коридор для Сорокина и первая тренировка ?— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 13, 2020
Для тех, кто соскучился ?https://t.co/7pScDfTwwa
Когда команда вышла работать на поле, футболисты устроили Сорокину приветственный коридор. Об этом сообщает пресс-служба "горожан". В нынешнем сезоне Егор Сорокин принял участие в 14 матчах российской Премьер-лиги, в которых получил 2 желтые карточки.
Напомним, что из отпуска "Краснодар" вышел в понедельник, 13 января, а 15 числа команда вылетит на сборы в Испанию.