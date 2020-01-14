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Президент "Ростова": Карпин — наш главный тренер надолго

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц рассказал о трансферных планах клуба и намекнул на скорое продление контракта с главным тренером Валерием Карпиным.
Фото: ФК "Ростов"
"Клуб не планирует расставаться с игроками в зимнее трансферное окно. Никто не покинет "Ростов", если мы этого не хотим.

Что касается футболистов, о которых говорят, то никто не уйдет. Ко многим есть интерес, мы получаем запросы из Германии, Италии, Англии, есть интерес и от российских клубов. Но сегодня у нас другие задачи: продление контрактов с нашими игроками. Знаем, что если мы собираемся играть в следующем сезоне в еврокубках, то нам нужна глубина состава. Посмотрим, сможем ли мы усилить команду. Это должны быть футболисты, которые сделают нас сильнее.

В 2020 году мы должны перейти к новому этапу — этапу развития. Пока главная проблема "Ростова" — поиск баланса и стабильности.

Валерий Карпин — главный тренер "Ростова" надолго. Об остальном мы объявим позже", — цитирует Арутюнянца пресс-служба клуба.


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Теги: Карпин Ростов
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