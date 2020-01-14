Президент "Ростова": Карпин — наш главный тренер надолго

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц рассказал о трансферных планах клуба и намекнул на скорое продление контракта с главным тренером Валерием Карпиным.

Фото: ФК "Ростов"