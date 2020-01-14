Экс-форвард "Спартака", "Мериды" и "Санкт-Паули", бывший главный тренер сборной России по пляжному футболу, экс-спортивный директор РФС Николай Писарев рассказал, что он думает о назначении главным тренером "Барселоны" Кике Сетьена.
—Если Сетьен позовет вас в "Барсу" — пойдете?
— Это как в анекдоте: "Фантастика у нас на третьем этаже". Но если случится такое, то в "Барселону" пешком пойду!
"СЭ"
Писарев: если Сетьен позовет в "Барселону", то пойду туда пешком
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