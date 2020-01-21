Нападающий "Зенита" Александр Кокорин играет в стартовом составе команды в матче против "Аль-Увайнаха". Комментатор Геннадий Ордов поделился мнением о том, почему футболист вышел на эту игру с капитанской повязкой.
Напомним, сегодня стало известно о том, что Кокорин на правах аренды перешел в "Сочи". Главный тренер питерцев Сергей Семак сегодня отметил, что вопрос о том, почему форвард покинул клуб, нужно задавать не ему.
"Семак этим дает понять, что Кокорин ему нужен. Семак всегда говорил, что он рассчитывает на него, а по поводу аренды он сказал, что этот вопрос не по адресу. Это не просто сигнал руководству клуба, он все время говорит, что Кокорин в прекрасной форме и он нужен ему. Нужно дождаться официального заявления от клуба", - цитирует Орлова Sport24.
Орлов: то, что Кокорин вышел с капитанской повязкой, дает понять, что он нужен Семаку
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