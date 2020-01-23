Сам футболист продолжает настаивать на своем и не хочет переходить в "Сочи".
Напомним, "Сочи" объявил о переходе Кокорина в команду на правах аренды. "Зенит" подтвердил договорённость с "Сочи", однако сам футболист не намерен отправляться в клуб, занимающий последнее место в РПЛ. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак также желает, чтобы Кокорин остался в команде.
Также была информация, что футболиста могут отправить в "Зенит-2", если он не согласится на аренды. Гендиректор "Сочи" Дмитрий Рубашко сегодня заявил, что Кокорин должен перейти в сочинскую команду, если хочет играть.
Источник: Кокорину предложат в "Зените" "большой контракт", чтобы игрок до лета ушел в "Сочи"
Как сообщают СМИ, руководство "Зенита" планирует пообещать нападающему Александру новый "большой" контракт предстоящим летом. Однако для этого нападающему на правах аренды нужно перейти в "Сочи" и помочь клубу остаться в Премьер-лиге.
Фото: soccer.ru
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