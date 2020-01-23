Семин: мы пропускаем нелепые голы

Напомним, "железнодорожники" проводят сборы в Испании. Ранее "Локомотив" сыграл вничью со "Стяуа" со счетом 3:3. Тогда Семин отметил, что команде тяжело даются голы, но легко пропускаются.
"Во-первых, выводы нужно сделать каждому игроку. Хотя работают ребята хорошо. Но с теми командами, которыми мы играли, они держат высокую оборону. У нас все время возникают проблемы. А то, что проиграли, то ничего страшного. Есть основания встряхнуть команду. Есть основания всем немного больше подумать. Мы пропускаем нелепые мячи. Есть о чем вести разговоры. Это хорошо, что проиграли", - сказал Семин.
«Есть основания встряхнуть команду, всем подумать о концентрации»— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) January 23, 2020
? Юрий Палыч – о матче #ЛокоОсиек#РЖДТренировочныеСборы ?? pic.twitter.com/gb6imf4ugO