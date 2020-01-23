Семин: мы пропускаем нелепые голы

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал поражение от "Осиека" (0:2) в товарищеском матче.
Фото: ФК "Локомотив"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал поражение от "Осиека" (0:2) в товарищеском матче.

Напомним, "железнодорожники" проводят сборы в Испании. Ранее "Локомотив" сыграл вничью со "Стяуа" со счетом 3:3. Тогда Семин отметил, что команде тяжело даются голы, но легко пропускаются.

"Во-первых, выводы нужно сделать каждому игроку. Хотя работают ребята хорошо. Но с теми командами, которыми мы играли, они держат высокую оборону. У нас все время возникают проблемы. А то, что проиграли, то ничего страшного. Есть основания встряхнуть команду. Есть основания всем немного больше подумать. Мы пропускаем нелепые мячи. Есть о чем вести разговоры. Это хорошо, что проиграли", - сказал Семин.



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Теги: Семин Локомотив Осиек
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