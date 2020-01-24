Игнатьев: изначально понял, что Галицкий был неким инициатором моего трансфера

Форвард "Рубина" Иван Игнатьев рассказал, как воспринял уход из "Краснодара". Нападающий перебрался в "Рубин" во время зимнего трансферного окна. Футболиста в казанском клубе хотел видеть новый наставник "Рубина" Леонид Слуцкий.
Фото - РИА "Новости"
"Тяжело (уходить из "Краснодара") с точки зрения, что у меня там много друзей. Я вырос там, начинал свое футбольное обучение. Да, в этом плане было тяжело. С другой стороны, это футбол, и игроки часто меняют клубы. Часто это приводит к лучшему, нужно расти и развиваться. Посмотрим, как будет в моём случае.

Думаю, мне требовалась смена клуба. Накопилась череда неприятных событий в "Краснодаре", хотя я всегда хорошо относился и отношусь к клубу.

Я изначально понял, что Галицкий сам не против моего ухода и был неким инициатором трансфера. Я тоже двумя руками за. Если президент хочет тебя продать, то тебе не нужно оставаться в этом клубе", - цитирует Игнатьева "БИЗНЕС Online".

Ранее у Игнатьева возник конфликт с руководством "Краснодара". Южане предлагали форварду новый контракт, но он отказался. Тогда появилась информация, согласно которой "быки" были готовы отправить футболиста в молодёжную команду.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: РПЛ Краснодар Рубин Игнатьев Галицкий
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Малком: если честно, пока не понимаю, что Дзюба говорит
Черышев получил травму бедра 2
Малком сравнил сборы в "Зените" и сборы в "Барселоне"
Пентек хочет покинуть "Милан"
Борис Ротенберг заявил, что готов решить с Кокориным финансовые вопросы, которые остались в "Динамо" 3
Слуцкий: матч с ЦСКА будет в следующей жизни
Пляжники попросили "Спартак" отдать в аренду Баду: клубный чемпионат мира на носу. Нужно усиление! 4
Игнатьев: изначально понял, что Галицкий был неким инициатором моего трансфера
Хавбек ЦСКА Янов перешёл в "Ригу"
Лукаку - о проблеме расизма в футболе: мы делаем недостаточно
Футболистов "Машука КМВ", делавших ставки на матчи своего клуба, дисквалифицировали на срок от 1 до 3 лет
Слуцкий: перед разговором с Игнатьевым спрашивал разрешение у Галицкого
Официально: Краневиттер покинул «Зенит» 4
«Чемпионат»: Комличенко прибыл на медосмотр в «Динамо» 1
Бывший шеф-скаут «Спартака»: Ананидзе — моя боль, он не реализовал потенциал 3
Стали известны имена футболистов ПФЛ, делавших ставки на матчи своей команды
"Химки" добровольно решили "сливать" сезон, Талалаев ушёл в знак протеста. Отличная идея расширяться, РПЛ! 7
Журналист Егоров: даже когда был вариант с Соболевым, Новиков настаивал на Комличенко 1
Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Вудворд может покинуть клуб
Глушаков: могу пожелать Каррере удачи
Ярошик рассказал, как проигрывался на ставках
"Взял под себя, нас отодвинул". Экс-скаут "Спартака" рассказал, как происходило комплектование при Каррере 7
Глушаков - о Кононове в "Спартаке": я был в его шкуре, он оказался потом в моей 2
Павлюченко: Гинер предложил перейти в ЦСКА и дал 10 тысяч долларов. Я чуть сознание не потерял 7
Федор Черных: не добрался бы до РПЛ, если бы не отказался от российского гражданства
Глушаков: какой я есть, таким и буду - честным, открытым, справедливым. Предателей не прощаю 7
"Пишите что хотите, я его куплю". Бывший шеф-скаут "Спартака" назвал покупку Джикии заслугой Федуна 4
"Млада-Болеслав" сообщила, что Комличенко полетел в Москву на медобследование и переговоры с "Динамо" 2
Кикнадзе: пытаемся проработать трансфер Алексея Миранчука за границу 1
Бывший главный скаут "Спартака": могли привезти Салаха, Мане и Мареза - клуб недоработал 18
Все новости