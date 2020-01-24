Игнатьев: изначально понял, что Галицкий был неким инициатором моего трансфера

Форвард "Рубина" Иван Игнатьев рассказал, как воспринял уход из "Краснодара". Нападающий перебрался в " Рубин " во время зимнего трансферного окна. Футболиста в казанском клубе хотел видеть новый наставник "Рубина" Леонид Слуцкий.

Фото - РИА "Новости"

"Тяжело (уходить из "Краснодара") с точки зрения, что у меня там много друзей. Я вырос там, начинал свое футбольное обучение. Да, в этом плане было тяжело. С другой стороны, это футбол, и игроки часто меняют клубы. Часто это приводит к лучшему, нужно расти и развиваться. Посмотрим, как будет в моём случае.



Думаю, мне требовалась смена клуба. Накопилась череда неприятных событий в "Краснодаре", хотя я всегда хорошо относился и отношусь к клубу.



Я изначально понял, что Галицкий сам не против моего ухода и был неким инициатором трансфера. Я тоже двумя руками за. Если президент хочет тебя продать, то тебе не нужно оставаться в этом клубе", - цитирует Игнатьева "БИЗНЕС Online".



Ранее у Игнатьева возник конфликт с руководством "Краснодара". Южане предлагали форварду новый контракт, но он отказался. Тогда появилась информация, согласно которой "быки" были готовы отправить футболиста в молодёжную команду.