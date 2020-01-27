Сообщается, что контракт с Дмитрием Тарасовым еще не подписан.
Напомним, что второй сбор "Рубина" пройдет с 29 января по 9 февраля в Турции.
В товарищеской игре против "Слована" Тарасов забил гол.
На перерыв в чемпионате "Рубин" ушел на 13-й строчке. Зимой команда уже усилилась Иваном Игнатьевым, Денисом Макаровым, а также Дарко Йевтичем.
"Рубин" возьмёт Тарасова на второй сбор
"СЭ" сообщает, что тренерский штаб казанской команды принял решение взять находящегося на просмотре хавбека на второй сбор
Фото: ФК «Рубин»
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