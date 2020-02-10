Экс-защитник российского клуба признан виновным в договорных матчах

Давид Яблонски, ранее выступавший в России за "Томь", осужден в Чехии по делу о договорных матчах.

Фото: MKS Cracovia SSA

По информации чешского сайта seznampravy.cz, в 2012 году Яблонски договорился с приятелем о количестве голов, которое будет забито в матче футболиста. Друг футболиста был связан с преступной группировкой.



В октябре 2018 года Яблонски был признан виновным и получил полтора года условно и штраф - 20 тысяч чешских крон. Обе апелляции игрока по этому делу были отклонены.



Вопрос по отстранению игрока от футбола будет рассмотрен в ФИФА.



В "Томи" Яблонски находился в сезоне 2016/2017 и провел за томский клуб 7 матчей.



В нынешнем сезоне 28-летний центральный защитник провел 15 матчей в чемпионате Польше за "Краковию".