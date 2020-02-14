- Дело прошлое, поэтому могу рассказать, что мы присматривались к Дивееву. Не знаю, как "Арсенал", об интересе которого писали СМИ, но мы были очень серьёзно заинтересованы в Игоре, когда он играл в "Уфе". К сожалению, тот момент совпал с моим уходом из клуба, поэтому эта история ничем не закончилась, а сам Дивеев позднее ушёл в ЦСКА, - цитирует функционера "Чемпионат".
Также Васильев отметил, что считает молодого футболиста перспективным, способным уехать в европейский клуб, как минимум, через год.
20-летний Дивеев перешел в ЦСКА летом 2019 года за 1,5 млн евро. До этого футболист полгода выступал за армейцев на правах аренды. В нынешнем сезоне он провёл 25 матчей за московский клуб во всех турнирах и отдал две голевые передачи.
Дивеев мог перейти не в ЦСКА, а в "Монако"
Бывший защитник "Уфы" Игорь Дивеев, выступающий ныне за московский ЦСКА, мог оказаться во французском "Монако", сообщил экс-вице-президент клуба Вадим Васильев.
Источник: ПФК ЦСКА
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