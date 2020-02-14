Дивеев мог перейти не в ЦСКА, а в "Монако"

Бывший защитник "Уфы" Игорь Дивеев, выступающий ныне за московский ЦСКА, мог оказаться во французском "Монако", сообщил экс-вице-президент клуба Вадим Васильев.
Источник: ПФК ЦСКА
- Дело прошлое, поэтому могу рассказать, что мы присматривались к Дивееву. Не знаю, как "Арсенал", об интересе которого писали СМИ, но мы были очень серьёзно заинтересованы в Игоре, когда он играл в "Уфе". К сожалению, тот момент совпал с моим уходом из клуба, поэтому эта история ничем не закончилась, а сам Дивеев позднее ушёл в ЦСКА, - цитирует функционера "Чемпионат".

Также Васильев отметил, что считает молодого футболиста перспективным, способным уехать в европейский клуб, как минимум, через год.

20-летний Дивеев перешел в ЦСКА летом 2019 года за 1,5 млн евро. До этого футболист полгода выступал за армейцев на правах аренды. В нынешнем сезоне он провёл 25 матчей за московский клуб во всех турнирах и отдал две голевые передачи.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Уфа ЦСКА Монако Дивеев Васильев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Селюк: Гвардиола виноват в бане "Манчестер Сити" от УЕФА
"Реал Мадрид" и "Барселона" могут подписать Санчо
"Ювентус" фаворит за подписание Гвардиолы
В "ПСЖ" недовольны полетами Неймара в другие страны
"Уфа" сыграет с ЦСКА на последних зимних сборах в Испании
Воспитанник "Зенита" Сироков перешел в "Каспий"
"Монако" выиграл три игры подряд впервые с 2018 года
Почти 2 млн человек подали заявки на билеты Евро-2020 в Санкт-Петербурге
Ротенберг: для Кокорина "Сочи" - шанс привлечь внимание сборной 3
"Локомотив" провел первую тренировку в Испании
СМИ: Роналду выдадут Золотую визу в ОАЭ
Холанд установил новый рекорд Бундеслиги
Дивеев мог перейти не в ЦСКА, а в "Монако"
"Валенсия" и "Атлетико" сыграли вничью, Черышев появился на поле на 80-й минуте 2
Результативная передача Головина помогла "Монако" обыграть "Монпелье" 2
Дортмундская "Боруссия" разгромила "Айнтрахт", Холанд отметился голом
Смолов против «Реала», 4 команды из топ-5 Италии друг против друга. Что смотреть в Европе? 1
"Манчестер Сити" могут отправить во вторую лигу 9
Холанд признан лучшим игроком чемпионата Германии в январе
"Знаю это чувство, брат". "Рубин" прокомментировал исключение "Манчестер Сити" из еврокубков 2
Егоров: Кузяев не хочет переходить в "Динамо" и собирается в Европу 5
Вместо "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов выступит команда, занявшая пятое место в АПЛ 2
Канделаки прокомментировала слова Уткина о том, что Кокорин - тряпка 4
Черышев остался в запасе "Валенсии" на матч против "Атлетико" 1
Головин - в стартовом составе "Монако" на матч с "Монпелье"
"Не удивлены решению УЕФА". В "Манчестер Сити" прокомментировали исключение из Лиги чемпионов 2
"Я слежу за тобой". Буффон пошутил над китайцем из-за коронавируса (видео) 1
"Манчестер Сити" отстранен от участия в двух сезонах Лиги чемпионов и оштрафован на 30 млн евро 27
"Реал" продаст Иско ради покупки Мбаппе
Лодыгин может подписать контракт с тульским "Арсеналом" 4
Все новости