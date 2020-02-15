"Так получается, что "Спартак" выигрывает, когда я работаю на его матчах. Были разные случаи — когда при мне они проигрывали. Но сейчас длится такая серия, когда они добиваются положительного результата. Не при моем участии, а когда я обслуживаю их матч. Стечение обстоятельств. В этом чемпионате дважды судил игры "Спартака". В одной он забил победный гол на 90 плюс, а в другой дома сыграл вничью", — цитирует Лапочкина "Спорт-Экспресс".
В нынешнем сезоне Лапочкин работал на двух матчах "Спартака". В 7-м туре в матче с "Крыльями Советов", тогда победил "Спартак" 1:2 благодаря голу Гуса Тила в самой концовке игры. И в 13-м туре на домашней для "Спартака" игре против "Рубина". Матч закончился 0:0.
Этой ничьей прервалась 13-матчевая победная серия "Спартака" в матчах, на которых главным арбитром работает Сергей Лапочкин.
Перед весенней частью РПЛ "Спартак" занимает десятое место в таблице, набрав 22 очка.
Лапочкин объяснил, почему "Спартак" выигрывает при его судействе
Арбитр РПЛ Сергей Лапочкин поделился мнением о том, что он является удачным судьей для матчей "Спартака"
Фото: ФК "Краснодар"
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