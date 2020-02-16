"На первый сбор несколько человек приехали с лишним весом. Я дал им неделю, чтобы привести себя в порядок. В принципе, они уложились, исправились. А в целом, я, наверное, либерал в этом вопросе. Мне наш генеральный директор Шамиль Газизов постоянно говорит: "Давай штрафовать. Мы им все вовремя платим. Пусть и они вовремя несут заслуженное наказание". Но я пока санкций не применял", — цитирует Евсеева "Спорт-Экспресс".
Вадим Евсеев работает в "Уфе" с марта 2019-го, подписав контракт на два года. Ранее 44-летний специалист трудился в "Текстильщике", пермском "Амкаре", "Анжи" и "СКА-Хабаровске".
Сегодня уфимский клуб отправился на заключительный сбор в испанский Бенидарм для подготовки к весенней части чемпионата России.
В РПЛ 2019/2020 "Уфа" занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Первый официальный матч в этом году "Уфы" сыграет 1-го марта на выезде с "Краснодаром".
Евсеев рассказал, действует ли в "Уфе" система штрафов
Главный тренер уфимского клуба Вадим Евсеев сообщил, что не накладывает штрафы на своих футболистов.
Фото: ТАСС
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