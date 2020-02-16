Напомним, нападающий находился на сборе армейцев в Испании. Ранее "Бизнес-Online" сообщил, что 24-летний футболист не перейдет в московский клуб из-за лишнего веса, а решение принимал сам главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. В нынешнем сезоне в ПФЛ форвард забил 11 мячей.
"Ни от тренера, ни от руководства, ни от тех, кто занимался вопросом моего будущего я не услышал таких претензий. Состоялся личный разговор с Гончаренко, мне объяснили причины, почему решили меня не оставить. Гончаренко объяснил, как будет для меня и для ЦСКА. Даже хорошо, что он сказал все открыто и честно. Он не хотел портить мне карьеру. Чтобы я не сидел на замене, не получая игровой практики", - цитирует Караева Sport24.
ЦСКА в нынешнем сезоне чемпионата России набрал 34 очка в 19 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице. Армейцы отстают от зоны Лиги чемпионов на одно очко.
КАМАЗ занимает четвертое место в ПФЛ, зоне Урал-Поволжье.
Караев рассказал, действительно ли он не перешел в ЦСКА из-за лишнего веса
Форвард "КАМАЗа" Давид Караев рассказал, почему ЦСКА не стал подписывать с ним контракт.
Фото: ФК "КАМАЗ"
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