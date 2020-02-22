Слуцкий - о переломе Тарасова: когда в команде серьезная травма, это эмоционально действует отрицательно

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал травму полузащитника Дмитрия Тарасова.

Источник: ФК "Рубин"

- По моей практике, когда в команде происходит серьезная травма, тем более на глазах всей команды, это эмоционально действует отрицательно, потому что каждый переносит эту ситуацию на себя, - цитирует Слуцкого пресс-служба казанцев.



32-летний Тарасов, на днях заключивший контракт с "Рубином", получил травму, которая выбила его из строя до конца сезона.