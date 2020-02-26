"Мы внимательно изучили высказывания Олега Тинькова. Он уже сказал, что есть акционеры банка, есть рекламный бюджет, есть позиция не только его. Я думаю, он полюбит и российский футбол и РПЛ", — цитирует Прядкина Sport24.
Олег Тиньков, ранее называвший российских футболистов обсосами и говоривший, что российский футбол невозможно смотреть, сообщал, что решение о спонсировании РПЛ принимал не он.
Сегодня было официально объявлено о спонсорском соглашении между российской Премьер-лигой и "Тинькофф Банком".
Ранее сообщалось, что сумма контракта составит 375 миллионов рублей в год. Продолжительность контракта - 2,5 года.
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Прядкин: думаю, Олег Тиньков полюбит российский футбол
Президент РПЛ Сергей Прядкин выразил надежду, что основатель "Тинькофф Банка" Олег Тиньков всё-таки полюбит российский футбол.
Фото: РИА Новости
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