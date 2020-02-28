Как сообщает "Комсомольская правда-Самара", 9 игроков юношеской команды "Нефтяник" подстрадали в ДТП под Ульяновском.
Трое футболистов сейчас находятся в реанимации. Всего в автобусе команды находилось 26 детей и три тренера. По предварительной информации из-за обледенелой трассы водитель не справился с управлением.
Губернатор региона Сергей Морозов дал поручение создать штаб по оказанию необходимой помощи.
Трое юных футболистов находятся в реанимации после ДТП под Ульяновском
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