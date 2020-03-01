Федотов: во втором тайме мы полностью доминировали над "Арсеналом"

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов на пресс-конференции подвел итоги матча с тульским "Арсеналом" в рамках 20-го тура чемпионата России.

Фото: "Чемпионат"