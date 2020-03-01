Напомним, встреча завершилась со счетом 1:2. У туляков дубль оформил Евгений Луценко, а у "Сочи" отличился Александр Кокорин.
- Нервозное начало откликнулось тем голом, что мы пропустили. В безобидной ситуации дали прострелить, неправильно расположились в обороне: нужно было защитниками перекрывать линию передачи, не самый сложный эпизод, должны были первыми реагировать на передачу.
Не все получалось в первом тайме, характерно для первого официального матча. Была больше позиционная борьба, без шансов с двух сторон. Однако у нас был 100% эпизод, когда мы могли отыграться и еще ряд моментов.
Во втором тайме, думаю, мы полностью доминировали. Было много голевых ситуаций, к сожалению, не смогли их реализовать. После первого гола был сразу же еще момент, когда должны были выходить вперёд.
Не забиваешь и потом, даже не знаю как назвать, нелепость, в той ситуации нужно было спокойно вынести мяч, ну или блокировать нападающего, чтобы вратарь забрал, а не останавливаться и показывать, что кто-то должен его забрать, - сказал Федотов.
Федотов: во втором тайме мы полностью доминировали над "Арсеналом"
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов на пресс-конференции подвел итоги матча с тульским "Арсеналом" в рамках 20-го тура чемпионата России.
Фото: "Чемпионат"
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