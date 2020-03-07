- Можно сказать, что одновременно все новости были правдивыми, с другой стороны, все было фейком. В любом клубе на усиление одной позиции рассматривают минимум пять человек. Знаю, что входил в такой шорт-лист многих команд. Но ты можешь быть в списке на второй позиции, а можешь быть на пятой. А, может быть, фамилии рисуют по кругу или в строчку.
Конечно, хочется зарабатывать по 10 миллионов долларов в год. Я дурак что ли отказываться от таких денег? С такой зарплатой мог бы стать президентом Богородицка. Купить весь город, обнести его стеной и сделать там маленькую Швейцарию, где все бы жили счастливо, - цитирует Левашова Sportbox.
Левашов выступает за "Арсенал" с 2012 года, когда начал представлять фарм-клуб туляков в ПФЛ. За основную команду вратарь выступает с 2016 года. В нынешнем сезоне он сыграл в 14 матчах чемпионата России.
Левашов - об интересе топ-клубов РПЛ: с такой зарплатой мог сделать маленькую Швейцарию в своём родном городе
Вратарь тульского "Арсенала" Михаил Левашов прокомментировал слухи, которые связывали его с переходом в топ-клубы Тинькофф РПЛ прошлым летом.
Источник: ПФК "Арсенал Тула"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!