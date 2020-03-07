Левашов - об интересе топ-клубов РПЛ: с такой зарплатой мог сделать маленькую Швейцарию в своём родном городе

Вратарь тульского "Арсенала" Михаил Левашов прокомментировал слухи, которые связывали его с переходом в топ-клубы Тинькофф РПЛ прошлым летом.

Источник: ПФК "Арсенал Тула"