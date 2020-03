"Вопросы есть? Вопросов нет". Евсеев забил с отрицательного угла на тренировке (видео)

View this post on Instagram

На матч с «Зенитом» Сухов дисквалифицирован, Терентьев не может играть против своего клуба, пробуем в обороне Евсеева, тем более, что он набрал сумасшедшую форму. #фкуфа #зенит #рпл #зенитуфа #легендыфутбола #мастеркласс