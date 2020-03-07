"Вопросы есть? Вопросов нет". Евсеев забил с отрицательного угла на тренировке (видео)

44-летний специалист, в годы игровой карьеры выступавший за "Спартак", "Локомотив", тульский "Арсенал" и другие клубы, забил мяч в ворота с нулевого угла.
- Вопросы есть? Вопросов нет, - сказал Евсеев после точного удара.
"Уфа" после 20 туров идёт на восьмом месте, набрав 25 очков. 9 марта уфимцы в гостях сыграют с лидером чемпионата "Зенитом". В матче не сыграют сразу два правых защитника "Уфы". Александр Сухов из-за дисквалификации, а Денис Терентьев из-за арендного соглашения. Игрок принадлежит "Зениту".