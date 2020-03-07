"Динамо Москва" - "Тамбов". Комличенко выйдет в стартовом составе москвичей

Московское "Динамо" и "Тамбов" объявили стартовые составы на матч 21-го тура Тинькофф РПЛ.
Источник: ФК "Тамбов"
"Динамо Москва": Шунин, Скопинцев, Ордец, Шунич, Паршивлюк, Каборе, Хильемарк, Рауш, Филипп, Н'Жи, Комличенко

Запасные: Сангаре, Морозов, Плиев, Панченко, Игбун, Шиманьски, Нойштедтер, Жоаозиньо, Соснин, Школик, Зорин, Денисов

"Тамбов": Шелия, Грицаенко, Филин, Ойеволе, Каплиенко, Карасев, Тетрашвили, Килин, Мелкадзе, Костюков, Обухов

Запасные: Чагров, Таказов, Шляков, Юрганов, Чуперка, Хосонов, Федчук, Мамтов

Матч "Динамо" - "Тамбов" начнётся в 16:30 мск.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Тамбов Динамо
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Левашов пошёл по стопам Лодыгина и помог "Оренбургу" победить "Арсенал"
Созин - о матче "Спартак" - "Зенит": Федун прав. Нужно проводить жеребьвку 2
"Оренбург" обыграл "Арсенал" благодаря двум голам Деспотовича 5
Президент "Урала" - о матче "Спартак" - "Зенит" в Кубке России: у кого меньше домашних игр, тот играет следующую игру дома 6
"Динамо Москва" - "Тамбов". Комличенко выйдет в стартовом составе москвичей 1
Алиссон и Робертсон пропустят игру с "Борнмутом"
Легенда "Интера" считает, что футболисты Серии А должны жертвовать 5% зарплаты клубам и исследованию коронавируса
Тарасов рассчитывает на пятикратное уменьшение алиментов на дочь 2
Федотов заявил, что больше не работает на "Матч ТВ" из-за фразы про удаление Азмуна 8
Сотрудника РФС, вылечившегося от коронавируса, выписали из больницы в Москве
"Вопросы есть? Вопросов нет". Евсеев забил с отрицательного угла на тренировке (видео) 2
Левашов - об интересе топ-клубов РПЛ: с такой зарплатой мог сделать маленькую Швейцарию в своём родном городе 6
"ПСЖ" готов заплатить за Милинковича-Савича 100 млн евро
"Оренбург" - "Арсенал Тула". Стартовые составы
ЦСКА и "Спартак" оштрафованы суммарно на 650 тысяч рублей по итогам дерби 3
Гончаренко оштрафован на 10 тысяч рублей по итогам матча со "Спартаком" 3
Глава КДК: мы не имели права отменять вторую желтую карточку Понсе 16
Клубы Серии А понесут убытки в дни матчей из-за коронавируса
Умяров не сыграет за "Спартак" в марте из-за травмы 1
"Реал" в очередной раз попытается подписать де Хеа
Обамеянг: чтобы быть лучшим нападающим не нужны трофеи
Гвардиола: Фернандеш - выдающийся игрок, поэтому "МЮ" его и купил
Геркус: впечатляет, как работают Тедеско и Цорн в "Спартаке" 3
Шишкин: всегда рад вернуться в Тарасовку
Экс-голкипер сборной Аргентины: Месси не феномен, он ходит по полю
Лигочемпионский тест "Ростова" и ЦСКА, "Спартак" в борьбе за третью победу. Превью 21 тура 1
Роналдиньо был арестован в Парагвае из-за поддельного паспорта
Геркус: Дзюба был близок к тому, чтобы стать игроком "Локомотива" 5
Геркус - о работе с Сёминым: он - сильная личность. Я ему благодарен за всё 1
Геркус: есть мнение, что в футболе все "ворюги". Оно ошибочно 6
Все новости