"Динамо Москва": Шунин, Скопинцев, Ордец, Шунич, Паршивлюк, Каборе, Хильемарк, Рауш, Филипп, Н'Жи, Комличенко
Запасные: Сангаре, Морозов, Плиев, Панченко, Игбун, Шиманьски, Нойштедтер, Жоаозиньо, Соснин, Школик, Зорин, Денисов
"Тамбов": Шелия, Грицаенко, Филин, Ойеволе, Каплиенко, Карасев, Тетрашвили, Килин, Мелкадзе, Костюков, Обухов
Запасные: Чагров, Таказов, Шляков, Юрганов, Чуперка, Хосонов, Федчук, Мамтов
Матч "Динамо" - "Тамбов" начнётся в 16:30 мск.
"Динамо Москва" - "Тамбов". Комличенко выйдет в стартовом составе москвичей
Московское "Динамо" и "Тамбов" объявили стартовые составы на матч 21-го тура Тинькофф РПЛ.
Источник: ФК "Тамбов"
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