Федун - о матче с "Краснодаром": комедия судейских ошибок

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал итоги сегодняшней игры 21-го тура РПЛ с "Краснодаром" (0:1).
Фото: РИА Новости
"Проиграли незаслуженно. Понятно, что были уставшие после ЦСКА, но эта комедия судейских ошибок… Не подобрать слово! В первом тайме Сорокин хватает Понсе и заваливает его, свисток молчит. И тут же обычная борьба в штрафной площадке, не смотрят ВАР и назначают пенальти. Что тут говорить?

К Тедеско же у меня вопросов нет", — приводит слова Федуна Sport24.

Сегодня "Спартак" уступил на своём поле "Краснодару" в матче 21-го тура российской Премьер-лиги. Единственный мяч в составе гостей на счету нападающего Ари, который переиграл Александра Максименко с одиннадцатиметровой отметки.

"Красно-белые" продолжают оставаться на девятом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 25 очков.

Следующую игру в рамках чемпионата "Спартак" проведёт на выезде против "Оренбурга" 14 марта.

Читайте по теме:

Холодный душ для «Спартака». «Краснодар» напомнил команде Тедеско об угрозе вылета


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Федун Спартак Краснодар
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(4)

Последние новости

"Зенит" сыграл вничью с "Уфой" на своём поле 32
Сулейманов: меня не устраивает роль запасного в "Краснодаре" 4
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
"Краснодар" опубликовал фото из раздевалки после победы над "Спартаком"
Тедеско: сложно объяснить, когда Понсе валят вблизи штрафной, а судья не свистит 7
Федун - о матче с "Краснодаром": комедия судейских ошибок
Джикия: никакой эйфории по поводу Кубка не было
Холодный душ для «Спартака». «Краснодар» напомнил команде Тедеско об угрозе вылета 1
Федун: кризис повлияет на "Спартак". Зарплаты у всех в евро, а доходы в рублях 17
Гол Дьякова спас "Спартак-2" от поражения в матче с "Текстильщиком"
Сафонов - 5, Ари - 4, Зобнин - 3, Кутепов - 2. Оценки по итогам матча "Спартак" - "Краснодар" 5
Червиченко: о вылете "Спартака" из РПЛ даже говорить не приходится. Свои очки со середняками они наберут 2
Червиченко: "Спартаку" нужно было больше внимания уделять игре, а не дискуссиям с Лапочкиным
Гендиректор "Краснодара": судейство не комментирую
Тедеско рассказал, почему Соболев остался в запасе на игру с "Краснодаром"
Матвеев: "Спартак" лучше выглядел в первом тайме
Тедеско: не считаю, что Бакаев провёл плохую игру 1
Тедеско: мы проиграли "Краснодару" незаслуженно 28
Еременко: c Мамаевым легко играть 1
"Краснодар" рискнул и победил уставший "Спартак", "Ростов" и ЦСКА выдали матч сезона. Как это было 42
Гол Ари с пенальти принес "Краснодару" победу над "Спартаком" 66
Семин: думаю, у Чорлуки ничего серьезного
"Зенит" - "Уфа": Дзюба сыграет с первых минут, Азмун остался в запасе 2
Пономарёв: оба удаления Ахметова и Карпова абсолютно по делу! Ну не умеют играть в отборе и один в один 2
Пономарёв: Чалов находится в безобразной форме, ему не стоило подходить к "точке" 1
Масалитин: Чалова нет на поле с момента старта второй части чемпионата 2
Ларссон: будем прибавлять во втором тайме
Масалитин: работа Безбородова? Бардак полнейший! 2
Владимир Левитин: раз ты удалил игроков ЦСКА вот за такие фолы в штрафной, то и игроку "Ростова" нужно было показывать карточку
В интернете появились фотографии новой домашней формы "Барселоны" на следующий сезон
Все новости