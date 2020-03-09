"Проиграли незаслуженно. Понятно, что были уставшие после ЦСКА, но эта комедия судейских ошибок… Не подобрать слово! В первом тайме Сорокин хватает Понсе и заваливает его, свисток молчит. И тут же обычная борьба в штрафной площадке, не смотрят ВАР и назначают пенальти. Что тут говорить?
К Тедеско же у меня вопросов нет", — приводит слова Федуна Sport24.
Сегодня "Спартак" уступил на своём поле "Краснодару" в матче 21-го тура российской Премьер-лиги. Единственный мяч в составе гостей на счету нападающего Ари, который переиграл Александра Максименко с одиннадцатиметровой отметки.
"Красно-белые" продолжают оставаться на девятом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 25 очков.
Следующую игру в рамках чемпионата "Спартак" проведёт на выезде против "Оренбурга" 14 марта.
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Федун - о матче с "Краснодаром": комедия судейских ошибок
Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал итоги сегодняшней игры 21-го тура РПЛ с "Краснодаром" (0:1).
Фото: РИА Новости
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