"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Краснодаром" (видео)

? За кадром матча #СпартакКраснодар



В нашей традиционной рубрике мы собрали для вас все, что осталось «За кадром» встречи, а также самые интересные события, происходившие на «Открытие Арене» до стартового свистка.#Спартак #Силавединстве pic.twitter.com/U35a7XVrOW