"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Краснодаром" (видео)

? За кадром матча #СпартакКраснодар— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) March 11, 2020
В нашей традиционной рубрике мы собрали для вас все, что осталось «За кадром» встречи, а также самые интересные события, происходившие на «Открытие Арене» до стартового свистка.#Спартак #Силавединстве pic.twitter.com/U35a7XVrOW
"Спартак" уступил на своём поле "Краснодару" в 21-м туре РПЛ со счётом 0:1. Победу гостям принес гол Ари с пенальти.
"Спартак" занимает девятое место в таблице РПЛ, набрав 25 очков. 14 марта "красно-белые" на выезде сыграют с "Оренбургом".
Материалы о матче "Спартак" - "Краснодар" :
Холодный душ для «Спартака». «Краснодар» напомнил команде Тедеско об угрозе вылета
Сафонов - 5, Ари - 4, Зобнин - 3, Кутепов - 2. Оценки по итогам матча "Спартак" - "Краснодар"