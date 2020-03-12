Напомним, 10 марта мэр Москвы Сергей Собянин внёс запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 5000 тысяч человек.
Владельцы абонементов на четные сектора смогут посетить матч ЦСКА — "Зенит" (22 марта), нечетные пойдут на игру с "Уфой" (15 марта).
Владельцы абонементов "Верю в команду" смогут посетить оба матча.
ЦСКА провёл жеребьевку, выявив болельщиков, которые пойдут на домашние матчи
Московский ЦСКА провёл жеребьевку для выбора болельщиков, которые посетят ближайшие домашние матчи
Источник: ПФК ЦСКА
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