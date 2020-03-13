- Есть руководители, врачи, эпидемиологи, они и должны давать советы. А как приостановить наш чемпионат? Во вторник будет совещание в РПЛ, там и будем это обсуждать. Есть специалисты, они должны сказать, что лучше в этой ситуации. Для меня лучше играть и играть, но я не специалист в вопросе коронавируса. Как футбольный клуб может призывать закрыть чемпионат? Если врачи так скажут, тогда закроем, - приводит "Чемпионат" слова Иванова.
Ранее из-за коронавируса были перенесены все матчи топ-5 европейских лиг.
Президент "Урала" Иванов: приостановка РПЛ? Во вторник совещание, там и будем обсуждать
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, когда лига примет решение, приостанавливать ли чемпионат России.
Фото: ФК "Урал"
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