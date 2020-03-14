"Мы понимаем, что к нам приезжает очень серьезный соперник. Будет тяжелая игра, но мы приложим максимум усилий, чтобы порадовать наших болельщиков.
Нас мотивирует каждая команда. Мы прекрасно понимаем, что предстоит важная игра. Будем выкладываться на 200%, а там посмотрим, как все получится.
У "Локомотива" очень квалифицированная команда, много кто играет в сборных. Я бы выделил Крыховяка. Он для меня очень сильный футболист", — цитирует Байрамяна пресс-служба "Ростова".
Сегодня, 15 марта, "Ростов" в рамках чемпионата России принимает "Локомотив". На данных момент оба клуба имеют по 38 очков. Игра состоится в 19:00 по московскому времени.
Байрамян: у "Локомотива" квалифицированная команда
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян поделился своими мыслями по поводу предстоящего матча 22-го тура РПЛ против московского "Локомотива".
Фото: ФК "Ростов"
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