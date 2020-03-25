"Сложное время для всего мира и для каждого лично. Давайте будем соблюдать меры предосторожности и относиться внимательнее друг к другу. Позаботьтесь о близких. И ждём возвращения чемпионата", — написал Баринов.
В нынешнем сезоне РПЛ Дмитрий Баринов забил один мяч в 18-ти матчах в составе "Локомотива".
"Железнодорожники" после 22-х туров занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очков. Подопечные Юрия Семина на 9 очков отстают от лидирующего "Зенита".
Напомним, что в настоящий момент матчи российской Премьер-лиги приостановлены из-за распространения коронавируса до 10-го апреля.
Баринов обратился к болельщикам "Локомотива" в связи с распространением коронавируса
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов в своём Instagram-аккаунте обратился к болельщикам в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Фото: Rusfootball.info
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