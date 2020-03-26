Ярошик: не испугался бы, если бы Гинер позвал возглавить ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик заявил, что согласился бы возглавить московский клуб, если бы получил соответствующее предложение.
РИА Новости
Чешский хавбек подчеркнул, что ему бы в работе помогло знание русского языка. Также он подтвердил готовность поработать в РПЛ.

"Согласился бы поработать в РПЛ? Почему нет. Я люблю футбол, говорю по-русски, в вашем чемпионате меня хорошо знают. Если предложат возглавить какую-то команду, с радостью соглашусь. РПЛ – очень приличный уровень.

Возглавил бы ЦСКА, если бы Гинер позвал? Это был бы очень сложный вызов. Всё-таки я пока начинающий тренер, самостоятельно не работал. А ЦСКА – большой клуб с чемпионскими амбициями. Тем не менее, я бы не испугался, если бы прямо сейчас позвали. Но, конечно, лучше "дослужиться" до ЦСКА, поработав пару-тройку лет в менее статусных клубах", - приводит слова Ярошика "Советский спорт".

Ярошик завершил карьеру футболиста в 2015 году. В качестве тренера он поработал в "Словане" и "Ружомбероке".

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Теги: Ярошик ЦСКА гинер рпл
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