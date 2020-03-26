Чешский хавбек подчеркнул, что ему бы в работе помогло знание русского языка. Также он подтвердил готовность поработать в РПЛ.
"Согласился бы поработать в РПЛ? Почему нет. Я люблю футбол, говорю по-русски, в вашем чемпионате меня хорошо знают. Если предложат возглавить какую-то команду, с радостью соглашусь. РПЛ – очень приличный уровень.
Возглавил бы ЦСКА, если бы Гинер позвал? Это был бы очень сложный вызов. Всё-таки я пока начинающий тренер, самостоятельно не работал. А ЦСКА – большой клуб с чемпионскими амбициями. Тем не менее, я бы не испугался, если бы прямо сейчас позвали. Но, конечно, лучше "дослужиться" до ЦСКА, поработав пару-тройку лет в менее статусных клубах", - приводит слова Ярошика "Советский спорт".
Ярошик завершил карьеру футболиста в 2015 году. В качестве тренера он поработал в "Словане" и "Ружомбероке".
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Ярошик: не испугался бы, если бы Гинер позвал возглавить ЦСКА
Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик заявил, что согласился бы возглавить московский клуб, если бы получил соответствующее предложение.
РИА Новости
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