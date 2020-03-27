Сенников: "Локомотиву" больше подойдёт Шомуродов, но и Кокорин - хороший вариант

"Как отнёсся бы к переходу Кокорина? Положительно. Мне кажется, это было бы хорошее приобретение для "Локомотива". Тем более сейчас Саша доказал, что находится в хорошей форме, готов играть на высоком уровне и ничего такого с ним не произошло. А "Локомотиву" в ситуации, когда Кокорин был бы свободным агентом, не пришлось бы тратиться на его покупку.
Для Кокорина плюс в том, что он играл бы в Москве, в команде, которая, возможно, будет выступать в Лиге чемпионов. Это для футболиста было бы шагом вперёд. А "Локомотив" получил бы игрока с российским паспортом. Поэтому здесь были бы плюсы для обеих сторон.
Было понятно, что "железнодорожникам" нужен форвард, который играет в штрафной, на острие, на ударной позиции. Считаю, что "Локомотиву" мог бы подойти и Элдор Шомуродов. Но Кокорин тоже был бы хорошим вариантом", — цитирует Сенникова "Еврофутбол".
Вчера журналист Иван Карпов заявил, что Кокорин договорился с "железнодорожниками" о контракте на три года, по которому он заработает не менее 9 миллионов евро.
Александр Кокорин выступает "Сочи" на правах аренды до конца сезона из питерского "Зенита". В четырех матчах за сочинский клуб в РПЛ Кокорин отметился тремя голами и двумя результативными передачами.
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Фото: ФК "Локомотив"
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