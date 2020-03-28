"Сидим дома, тренируюсь, бегаю на дорожке". Черчесов рассказал, чем занимается во время карантина

– Сидим дома, вся семья в сборе ?

?

Станислав Черчесов желает всем оставаться здоровыми и проводить время с близкими. Поделитесь, чем вы занимаетесь дома, поставив хэштег #hometeam. Будем на связи ?? pic.twitter.com/TXq7TgsFE2 — Сборная России (@TeamRussia) March 29, 2020

"Сидим дома, вся семья в сборе, каждый занимается тем, чем считает нужным. Естественно, я анализирую. Я вот тренируюсь, бегаю на дорожке.Поэтому предлагаю всем заняться собой, выполнять те указания, которые нам дает медицина, предписания правительства. Желаю всем здоровья, удачи. Займитесь собой, семьей и самодисциплиной", — сказал Черчесов.В настоящее время сезон российской Премьер-лиги приостановлен, как минимум, до 10-го апреля из-за распространения коронавируса.По актуальным данным в России выявлено 1534 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных вирусом COVID-19 в мире превысило 666 000 человек. Погибло более 30 000 человек.