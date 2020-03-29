"Своя хата горит, а вы все ждете, когда сдохнет соседская корова". Канделаки ответила критикам "Матч ТВ"

Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки раскритиковала коллег, злорадствующих из-за проблем её канала в период пандемии коронавируса.
Фото: "Российская газета"
"Последние несколько дней, конечно, расставили многих людей по своим местам. Мои коллеги по профессии, в том числе те, кто зарабатывает на спорте, начали вдруг злорадствовать, что федеральному спортивному каналу плохо без спорта. Ну да, своя хата горит, а вы всё ждёте, когда сдохнет соседская корова.

В этом пролетарском раже, когда ненависть лично ко мне застилает вам глаза, вы забываете о том, что ваш мир точно так же не будет прежним. Люди не смогут косяками ходить в паб, чтобы слушать ваше искромётное комментирование. Иностранный контент подорожает на треть, и даже десятую долю рейтинга вам будет сделать очень тяжело и дорого. Я уже молчу о рекламных доходах и о работе тамадой на чужих капустниках.

Я не настолько наивна, чтобы ждать цеховой солидарности, но человеческая низость ещё способна меня удивлять. Не останавливайтесь, будьте отчаянно серьёзными, продолжайте считать, что мир вертится вокруг вашего апломба. Продавайте свой контент, основанный на лицемерии и ханжестве. Если, конечно, после кризиса его кто-нибудь в принципе купит", — написала Канделаки в своём телеграм-канале.


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Теги: Канделаки Матч ТВ Коронавирус
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