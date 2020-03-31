- Я с Кокориным не разговаривал, мой номер с этого времени не менялся. Мы все это время обходились без него, если бы сейчас был сбор, я бы Кокорина не вызвал
"Сейчас задача Кокорина - показать свои лучшие качества, чтобы стать снова важным игроком для нас. Мамаева я бы тоже не вызвал. Но его у нас ни разу не было, я его хуже знаю, - рассказал Черчесов на youtube-канале сборной.
После выхода из СИЗО Кокорин продолжил числиться игроком "Зенита". Вторую половину сезона он доигрывал в "Сочи", где провёл четыре матча в Премьер-лиге и забил три гола.
Мамаев и "Краснодар" расторгли контракт, после чего полузащитник подписал соглашение с Ростовом, проведя в команде Валерия Карпина один матч в РПЛ и забив гол.
На данный момент Тинькофф Российская Премьер-лига находится на паузе до 10 апреля. Такое решение было принято из-за сложившейся ситуации с коронавирусом в стране. На территории Российской Федерации обнаружено свыше 2000 заболеваний.
Черчесов считает, что Кокорин и Мамаев не заслужили вызова в сборную
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, вызвал ли бы он нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева.
Источник: Rusfootball.info
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