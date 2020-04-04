Лепсая: экономически наш футбол будет более скромным, количество легионеров уменьшится

Футбольный агент Тимур Лепсая рассказал, как коронавирус и мировая экономика скажутся на финансировании русского футбола.
Фото: "Чемпионат"
- Коронавирус, если не через месяц, то через два-три, закончится, а цены на нефть за три месяца абсолютно точно не откатятся к прежним показателям, которые были еще два месяца назад. Думаю, российский футбол столкнется с гораздо более глубоким кризисом, чем мы сейчас это видим.

Вижу, что экономически наш футбол будет более скромным, количество легионеров уменьшится. И это не так уже и плохо: клубы начнут стараться жить по средствам, и, может быть, это даже приведет к некому выздоровлению. После любой болезни организм идет на поправку, и наш футбол возьмет курс на восстановление, - рассказал Лепсая в интервью Sport24.

Лепсая два года был генеральным директором "Балтики", а также был агентом у Жано Ананидзе.

За последние сутки в России выявлено 582 случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего на территории Российской Федерации таких случаев 4731. 333 человека вылечилось, 43 - умерло.

Нефть марки "Brent" котируются по 34.65 доллара за баррель. Цена за баррель в марте падала до 21.65 доллара.

Напомним, чемпионат России по футболу был приостановлен до 31 мая из-за ситуации с коронавирусом.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Лепсая Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Шахтёр" сыграл вничью с "Неманом" в 3-м туре Высшей лиги Белоруссии
Жиров, выступающий в Германии, рассказал об обстановке в стране в связи с коронавирусом
Тарханов: чемпионат Белоруссии - очень слаб. Кошмар какой-то
Экс-тренер "Зенита" Спаллетти может возглавить "Милан"
Медведев рассказал, как в "Зените" проходят переговоры о снижении зарплаты
Гендиректор "Зенита" назвал крайнюю дату возобновления РПЛ
Арустамян: Шюррле не довольны в "Спартаке". Он играет плохо
"Челси" ведет переговоры с Коутиньо
Зиньковский отреагировал на интерес "Спартака" 4
Лепсая: экономически наш футбол будет более скромным, количество легионеров уменьшится 2
Евсеев назвал любимых комментаторов 4
У вице-президента "Барселоны" подтвердили коронавирус
Сутормин - о коронавирусе: поскорее бы всё закончилось
"Ждем, что вернешься в состав красно-белых еще сильнее". "Спартак" поздравил Мелкадзе с днём рождения
Зиньковский: легионеры "Крыльев" продолжают тренироваться на базе. Им тяжелее всего приходится 1
Егоров: "Спартак" выкупит трансфер Соболева 3
Воспитанник "Рубина" - о работе с Шароновым: всегда были недопонимания 2
Силкин: минус 40% зарплаты — адекватная мера. У нас футболисты и так получают больше, чем должны
Широков рассказал из-за чего случился конфликт с Глушаковым на Евро-2016 4
Шалимов считает, что России не стоит ориентироваться на УЕФА в вопросе досрочного окончания сезона 2
Евсеев из всех клубов РПЛ взял бы в "Уфу" Азмуна 2
Евсеев: мне хочется больше профессионализма от корреспондентов
"Первый раз включил, подумал: "Блин, что это?". Сутормин - о чемпионате Белоруссии
Какие клубы за завершение чемпионата? Где не сокращают зарплаты? Гид по карантинной РПЛ 3
13 клубов Германии могут стать банкротами из-за коронавируса 1
"Набабкин и Дзагоев". Фернандес назвал главных матершинников в ЦСКА
Источник: Шюррле был предложен "Бешикташу" 2
"Автоматически хромосома не добавится, если мы челлендж в TikTok запустим?". Смолов - о Tik Tok 2
Алибеков: не жалею, что тогда выбрал ЦСКА и не остался в Америке. Но сейчас бы хорошенько подумал
"Только вышли — и опять сидеть!" Воля пошутил про Кокорина и Мамаева
Все новости