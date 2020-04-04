- Коронавирус, если не через месяц, то через два-три, закончится, а цены на нефть за три месяца абсолютно точно не откатятся к прежним показателям, которые были еще два месяца назад. Думаю, российский футбол столкнется с гораздо более глубоким кризисом, чем мы сейчас это видим.
Вижу, что экономически наш футбол будет более скромным, количество легионеров уменьшится. И это не так уже и плохо: клубы начнут стараться жить по средствам, и, может быть, это даже приведет к некому выздоровлению. После любой болезни организм идет на поправку, и наш футбол возьмет курс на восстановление, - рассказал Лепсая в интервью Sport24.
Лепсая два года был генеральным директором "Балтики", а также был агентом у Жано Ананидзе.
За последние сутки в России выявлено 582 случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего на территории Российской Федерации таких случаев 4731. 333 человека вылечилось, 43 - умерло.
Нефть марки "Brent" котируются по 34.65 доллара за баррель. Цена за баррель в марте падала до 21.65 доллара.
Напомним, чемпионат России по футболу был приостановлен до 31 мая из-за ситуации с коронавирусом.
Лепсая: экономически наш футбол будет более скромным, количество легионеров уменьшится
Футбольный агент Тимур Лепсая рассказал, как коронавирус и мировая экономика скажутся на финансировании русского футбола.
Фото: "Чемпионат"
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