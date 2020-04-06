Напомним, что этой весной Кокорин возобновил профессиональную карьеру. В результате серии драк в Москве он был вынужден пропустить около полутора лет.
В четырех матчах за "Сочи" в текущем сезоне Кокорин забил три мяча и сделал ассист.
- Я Кокорина считаю лучшим нападающим страны по технической оснащенности, скорости. Это лучший игрок сейчас. Кокорин очень легко разбирался с защитой, используя трюки, которые никто у нас не делает, кроме, может, Еременко и Бакаева.
Уход из "Зенита"? Мне не было понятно, почему. Он явно претендовал быть игроком старта, - приводит слова Кержакова "СЭ".
Зимой Кокорин не хотел переходить в "Сочи" на правах аренды, однако руководство настояло на трансфере.
Александр Кержаков назвал Кокорина лучшим игроком в стране по технике
Экс-футболист сборной России оценил уровень выступлений форварда "Сочи".
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!