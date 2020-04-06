"Каждый человек вправе выбирать, как поступить в такой ситуации. Если по тысяче человек в Испании умирает и никаких хороших новостей нет, то это нормальная реакция. В России все спокойнее, вот Фёдор и решил найти место, где безопаснее.
Я вообще не знаю, чем заниматься в маленьких городках, типа Виго. Кукуха у него уже могла съехать. Конечно, ему приятнее быть в России, где родные и близкие. И потом, у нас не такая жесткая изоляция, можно выходить, выезжать куда-то. Думаю, Смолов и приехал в Москву потому, что понимал: здесь более мягкий карантин", — цитирует Червиченко "Еврофутбол".
Вчера стало известно, что Фёдор Смолов прибыл в Россию на время карантина из-за коронавируса.
Сначала появилась информация, что Смолов покинул Испанию, нарушив карантин, введенный из-за пандемии коронавируса. Однако позже представители футболиста опровергли эти данные, заявив, что игрок договорился с клубом об отъезде в Россию.
Позже стало известно, что из Испании форвард перелетел в одну из сопредельных с РФ стран, из аэропорта игрок добрался до границы на автомобиле. Футболист пересек ее с соблюдением всех необходимых формальностей. Потом Смолов на машине отправился в Москву.
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Червиченко: в Виго у Смолова могла кукуха съехать
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал прибытие форварда "Сельты" Федора Смолова в Россию во время карантина.
Фото: Getty Images
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