"Дальнобойщик-лох". Слуцкий прокомментировал приезд Игнатьева в Ростов-на-Дону

- Дальнобойщик Иван, - прокомментировал фотографию Игнатьев, который приехал в Ростов-на-Дону к девушке.
- Дальнобойщик-лох и злостный нарушитель карантина Иван Игнатьев 06.01.1999-это так для информации, - ответил Слуцкий.
- "то война, - пригрозил футболист.
- Не смеши народ: Гулливер не обидит лилипута, - добавил специалист.
- Конечно не обидит , он же толстый и ему тяжело достать лилипута, - выразился форвард.
- Игнат даже Дзюба рыдал после объявления мне войны, я с третьей любительской лигой даже играть не стану.p.s. Гулливер не толстый. Ну это для людей с тремя классами образования, - подытожил Слуцкий.
- Речь не про Гулливера, - просмеялся Игнатьев.
Напомним, чемпионат России приостановлен из-за распространения коронавируса в стране.