- Мне кажется, что ни один игрок не перерос чемпионат России. Те же Миранчуки — хорошие футболисты. Но в "Барселону", "Реал", "Ювентус" и другие равные уровню команды их не позовут — они просто не потянут.
А в средние команды переходить не вижу смысла. Зачем это нужно, если "Локомотив" выступает в Лиге чемпионов и борется за чемпионство? Уровень РПЛ сейчас довольно высокий. Но все равно не вижу ни одного футболиста, которому срочно необходимо уезжать, - рассказал Варга в интервью Sport24.
Зимой сообщалось об интересе "Милана" к Алексею Миранчуку. Как позже стало известно, "Локомотив" был не готов отпустить ключевого игрока.
Варга: ни один российский игрок не перерос РПЛ
Футбольный агент Шандор Варга, представляющий интересы нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова, считает, что ни один российский игрок не готов к переезду из РПЛ.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!