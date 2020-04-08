Агент Маньяков - о коронавирусе: ожидаю снижения цен на трансферы

"Это мировая экономическая ситуация, и она не может не повлиять на футбол. Происходит настоящий коллапс, никто не работает на все 100 процентов.
Если мы говорим о Европе, то там доходы клубов больше завязаны на рыночных механизмах, чем у нас. Там все однозначно просядет. До этого деньги были даже у средних клубов, которые участвовали в Лиге чемпионов. Теперь все станет гораздо скромнее.
В России то же самое. Потому что экономика проседает, бизнес работает на половину мощности, плюс к этому обвалилась цена на нефть. В первую очередь пострадает сфера развлечений, а футбол в нее входит. Поэтому ожидаю снижения цен на трансферы и зарплат футболистов", — цитируют Маньякова "Известия".
В настоящее время все ведущие европейские футбольные чемпионаты приостановлены из-за пандемии. В Европе продолжают играть только в чемпионате Белоруссии.
Российская Премьер-лига приостановлена до 31-го мая. После 22-х туров в турнирной таблице РПЛ лидирует "Зенит", набравший 50 очков.
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Футбольный агент Александр Маньяков рассказал, как, по его мнению, коронавирус повлияет на трансферный рынок.
Фото: личный архив Александра Маньякова
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