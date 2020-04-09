- Доигрывать чемпионат без зрителей не стану. Можно тогда собраться и поиграть двусторонку. Нужно оставить всё, как было. Без вылетов. Распределить места для Лиги чемпионов. На кубок можно сыграть два матча и дальше двигаться.
Недавно приехал, занимался двором и огородами. Сейчас с детьми. По вечерам, когда делать нечего, сажусь и прошиваю бутсы. Старые порвались. Новый сезон хочется начать в новых бутсах. Не знаю, как всё сложится. Я вот шить умею. Если что, пойду на полставки ремонтировать обувь или агрономом. Думаю, не пропаду, — цитирует игрока "Матч ТВ".
Денис Глушаков перешел в грозненский клуб летом 2019 на правах свободного агента. За "Ахмат" полузащитник провел 17 матчей в РПЛ и забил 2 гола.
До этого Глушаков защищал цвета московского "Спартака" с 2013 по 2019, также вызывался в сборную России с 2011 по 2018.
Напомним, из-за активного распространения коронавирусной инфекции в стране чемпионат России был приостановлен как минимум до 31 мая. Команды успели сыграть 22 тура.
На данный момент лидирующую строчку таблицы занимает петербургский "Зенит". В его активе 50 очков. Также в тройку лидеров входят "Локомотив" и "Краснодар".
На данный момент в России зарегистрировано 10131 случаев заболевания COVID-19 (1459 за последние сутки). 698 человек выздоровело, умерло 76.
Глушаков: если что, пойду на полставки ремонтировать обувь
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал паузу в чемпионате России, вызванную пандемией COVID-19.
Фото: Спорт день за днем
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