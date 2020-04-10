"Правда ли я штрафую в "Рубине" игроков за слово "брат"? Да, я им объявил об этом. Какое-то универсальное слово, все братья. Брат, брат, брат… Люди теряют собственные лица, имена, фамилии, индивидуальные особенности. Меня это безумно бесит.
Когда, например, Солтмурад Бакаев называет партнера по команде братом, я говорю: "К нам в команду Зелимхан Бакаев перешел, что ли? Какой тебе Данченко брат?"
Я понимаю, что, забрав слово "брат" у грузин, я их вообще лишил русского языка, потому что это единственное слово, которое они могут говорить. Но тем не менее я им объявил, что слово "брат" у нас теперь вне закона", — сказал Слуцкий в интервью блогеру Евгению Савину.
Напомним, что Леонид Слуцкий возглавил казанский "Рубин" в декабре прошлого года, сменив на этом посту Романа Шаронова. 48-летний специалист подписал пятилетний контракт.
После 22-х туров "Рубин" занимает 14-е место (в зоне стыковых матчей) в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка.
В настоящее время чемпионат России по футболу приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.
Слуцкий рассказал, что ввёл в "Рубине" штраф за употребление слова "брат"
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий сообщил, что ввёл в команде штраф за слово "брат".
Фото: ФК "Рубин"
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