"Будем надеяться, что коронавирус скоро закончится. Я понимаю людей, которым тяжело, особенно тем, кто живёт в квартирах. Не представляю, как это. У меня была мечта построить загородный дом, поэтому я её исполнил", — сказал Акинфеев в интервью клубной пресс-службе.
ЦСКА после 22-х туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Виктора Гончаренко набрали 36 очков.
Чемпионат России по футболу приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.
По актуальным данным в России выявлено 15 770 человек, инфицированных коронавирусом. 130 человек погибло.
Акинфеев: понимаю тех, кому тяжело на карантине сидеть в своих квартирах
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал карантин из-за коронавируса.
Фото: Матч ТВ
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